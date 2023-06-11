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Акинфеев посвятил победу в Суперфинале Кубка России болельщикам ЦСКА 

Сегодня, 11 июня москвичи завоевали восьмой Кубок страны в своей истории, обыграв «Краснодар». 
11 июня 2023 19:51
автор: Глеб Шевяков

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к фанатам московской команды после победы в Кубке России сезона-2022/2023.

Отметим, что сегодня, 11 июня, в Суперфинале турнира армейцы оказались сильнее «Краснодара». Судьба трофея решилась в серии пенальти, в которой удачливее оказались красно-синие (1:1, пенальти – 6:5).

«Сегодня наш праздник. Сегодня Москва красно‑синяя. Я очень счастлив и горд. Хочу поздравить болельщиков, это их победа, их радость, мы их любим, ценим. Эта победа для вас», — приводит слова Акинфеева «Матч ТВ».

Добавим, что для ЦСКА Кубок России-2022/2023 стал восьмым в истории. Столичная команда также является пятикратным обладателем Кубка СССР.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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