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Гинер заявил, что следующей задачей для ЦСКА будет победа в чемпионате России

Сегодня, 11 июня, армейцы выиграли Кубок страны.
Гинер заявил, что следующей задачей для ЦСКА будет победа в чемпионате России
11 июня 2023 19:52
автор: Степан Шереметьев
автор фото: РИА Новости

Президент ЦСКА Евгений Гинер после победы армейцев в Кубке России рассказал о перспективах команды в следующем сезона. В финале турнира красно-синие оказались сильнее «Краснодара» (1:1, по пенальти 6:5).

«Есть цель замахнуться на чемпионство в РПЛ? Мы ни на кого не замахиваемся, это запрещено уголовным кодексом. Вы знаете ЦСКА, мы всегда ставим задачи бороться за чемпионство», - приводит слова руководителя Sport24.

Добавим, что ЦСКА стал восьмикратным обладателем Кубка России. Что касается чемпионата страны, что коллектив Владимира Федотова финишировал на втором месте, пропустив вперед лишь петербургский «Зенит».

источник: Sport24.ru
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