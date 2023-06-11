Гинер заявил, что следующей задачей для ЦСКА будет победа в чемпионате России

Президент ЦСКА Евгений Гинер после победы армейцев в Кубке России рассказал о перспективах команды в следующем сезона. В финале турнира красно-синие оказались сильнее «Краснодара» (1:1, по пенальти 6:5).

«Есть цель замахнуться на чемпионство в РПЛ? Мы ни на кого не замахиваемся, это запрещено уголовным кодексом. Вы знаете ЦСКА, мы всегда ставим задачи бороться за чемпионство», - приводит слова руководителя Sport24.

Добавим, что ЦСКА стал восьмикратным обладателем Кубка России. Что касается чемпионата страны, что коллектив Владимира Федотова финишировал на втором месте, пропустив вперед лишь петербургский «Зенит».