В РФС подтвердили, что сборная России осенью проведет товарищеский матч против Катара 

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что сборная России в сентябре встретится с национальной командой Катара в рамках товарищеского матча.

«Есть договоренность проведения матча с Катаром в сентябре. Матч состоится на выезде», — приводит слова Митрофанова «Чемпионат».

Ранее подопечные Валерия Карпина могли провести товарищескую игру против сборной Камеруна, однако африканская команда отказать от участия в матче по указу властей.

Напомним, что на мартовском сборе 2023 года сборная России приняла участие в двух контрольных встречах с национальными командами Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Добавим, что в феврале прошлого года УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных турниров.