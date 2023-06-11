Ивич не согласен с решением поставить пенальти в ворота «Краснодара» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич дал комментарий после поражения ЦСКА со счетом 1:1 (пен. 5:6) в Суперфинале Кубка России.

«С того небольшого монитора, который у меня есть на скамье, я посмотрел и увидел, что это было не пенальти. Не знаю, как люди, которые сидят за большими мониторами этого не смогли увидеть и ничего не сделали. По-моему это не нормально. Я увидел этот эпизод, потом в раздевалке ко мне подошел игрок и сказал, что ничего не было, что он к нему не притронулся. На самом деле такое происходит не в первый раз. Не хочу как-то минимизировать победу ЦСКА, нет, я поздравляю клуб, тренеров и игроков. Но когда ты готовишь команду, чтобы они боролись до конца и ожидаешь такого рода вещи, а в итоге они происходят— это тяжело», - сказал Ивич на послематчевой пресс-конференции.

Добавим, что пенальти в ворота «Краснодара» был назначен за фол Оланкунле Олесугена на Константине Кучаеве.

Напомним, что ЦСКА стал восьмикратным обладателем Кубка России