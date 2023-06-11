Ивич рассказал, каким образом выбирались игроки «Краснодара» на серию пенальти с ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о том, как определялись футболисты команды на серию послематчевых пенальти в Суперфинале Кубка России с ЦСКА.

Отметим, что по итогам 11-метровых ударов победу в турнире одержали армейцы (1:1, пенальти – 6:5).

«Три раза, когда мы доходили до пенальти, мы не пропустили ни одного мяча, все забили. Это были игры против «Ростова», «Акрона» и «Крыльев Советов». Первых пятерых игроков выбирал я, а далее все зависит уже от состояния футболиста, хочет он выйти в серии пенальти или нет. Говоря о пенальти, скажу, что это своеобразная рулетка, в которой большую роль играет психология. Я горд своими игроками, очень рад, что они показали хорошую игру и забили стандартный гол. После серии пенальти мы не получили трофей, но нам нужно продолжать работать и играть», – заявил серб на послематчевой пресс-конференции.

Добавим, что «Краснодар» играл в финале Кубка России во второй раз в своей истории. В 2014 году в финальном матче турнира черно-зеленые также по серии пенальти проиграли «Ростову».

После победы ЦСКА стал восьмикратным обладателем Кубка России. К тому же на счету красно-синих – пять Кубков СССР.