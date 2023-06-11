Алексей Ионов объявил об уходе из «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов объявил об уходе из краснодарской команды. Ионов отметил, что матч Суперфинала Кубка России с московским ЦСКА стал для него последним в составе «быков».

«Это был мой последний матч за «Краснодар». Ивич хотел, чтобы я остался? Знаю, что он хотел. Ивич подходил, спрашивал. Решение было принято внутренне в конце чемпионата. От него я не мог отойти. Не мог проявлять свои качества, мало играл. Есть форма, позволяющая это делать. Вкратце, просто принял решение пойти туда, где буду все это делать», - приводит слова Ионова «Спорт-Экспресс».

Ионов выступал в составе «Краснодара» с 2020 года. Алексей в своей карьере успел поиграть в таких командах, как «Кубань», «Анжи», «Динамо», ЦСКА, «Ростов» и «Зенит». В составе клуба из Санкт-Петербурга он становился обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.