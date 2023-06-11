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Ивич оценил выступление «Краснодара» в Суперфинале Кубка России после поражения от ЦСКА

Сербский специалист также поздравил соперника с завоеванием трофея. 
11 июня 2023 20:54
автор: Никита Плохих

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подвел итоги Суперфинала Кубка России, в котором его команда потерпела поражение от ЦСКА в серии пенальти. (1:1, пенальти - 5:6).

Отметим, что очная встреча футбольных команд состоялась на арене «Лужники» в Москве.

«Сперва хотелось бы поздравить наших соперников с тем, что они выиграли такой трофей. Также я хочу поздравить своих игроков, которые боролись до конца все эти шесть месяцев. В Кубке, в чемпионате, они работали. Мы создали группу игроков, которая играет и показывает хороший футбол. Насчет сегодняшнего матча, это была самая важная игра за последние 2-3 месяца. Обе команды сделали все возможное, чтобы победить, выдали максимум. Как я говорил до этого командам, я им желаю, чтобы они показали себя профессионально, чтобы боролись и заслужили этот трофей. То же самое я сказал вчера по поводу людей, которые судили этот матч, надеялся на их профессионализм», – сказал 46-летний наставник «быков» на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что для «Краснодара» финал Кубка России-2022/2023 стал вторым в истории клуба. В 2014 году краснодарский клуб играл в финальном матче турнира против «Ростова» и проиграл в серии пенальти.

ЦСКА завоевал Кубок России восьмой раз в своей истории. Это первый трофей московской команды за последние пять лет.

источник: «Советский спорт»
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