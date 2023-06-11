Гинер: ЦСКА - команда Федотова? Я всегда думал, что это команда Гинера

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о победе столичного клуба в Кубке России.

«Команда ЦСКА — команда Федотова? Не знаю, как ответить. Вы взяли плюнули мне в лицо. Я всегда думал, что это команда Гинера.

Акинфеев такой же герой матча. Почему тогда Чалов не герой или Заболотный, который забил гол. Вся команда герои, умницы», - приводит слова Гинера «Спорт-Экспресс».

ЦСКА выиграл Кубок России в восьмой раз в своей истории. Теперь подопечных Владимира Федотова предстоит встреча с чемпионом страны, «Зенитом», в матче Суперкубка России, который состоится 15 июля в Казани.

Напомним, в сезоне-2022/2023 РПЛ ЦСКА занял второе место в турнирной таблице, впервые за пять лет выиграв медали чемпионата России.