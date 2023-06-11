Ахметов подвел итоги сезона для «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов после поражения ЦСКА со счетом 1:1 (пен. 5:6) подвел итоги завершившегося сезона.

«Да что его оценивать. Хотели выиграть, но, к сожалению, не получилось. Не совсем удачный сезон в чемпионате, второе место в Кубке. Наверное, больше огорчения, чем позитивных эмоций. Но надо везде искать плюсы, лучше работать и постараться в следующем сезоне воплотить то, что не получилось. Откроются новые возможности дойти до финала и выиграть трофей», - сказал Ахметов в интервью «Советскому спорту».

Добавим, что в РПЛ «Краснодар» занял шестое место, набрав 48 очков.