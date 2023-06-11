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Ахметов отреагировал на работу судей на Суперфинале Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА

По мнению хавбека «быков», оценку арбитрам должны давать футбольные эксперты. 
11 июня 2023 21:12
автор: Никита Плохих

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов после поражения в серии пенальти от ЦСКА (1:1, пенальти - 5:6) в Суперфинале Кубка России прокомментировал работу судей прошедшей встречи.

Отметим, что финал турнира обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

«Честно, я не видел момент с пенальти, не могу говорить, не знаю. Да и с командой, что там уже обсуждать? Они — чемпионы, а мы вторые. Ничего уже не вернешь. Пусть обсуждают эксперты», – передает слова 25-летнего футболиста «Советский спорт».

Напомним, что в своей истории «Краснодар» еще ни разу не выигрывал Кубок России. В 2014 году черно-зеленые вышли в финал турнира, но уступили «Ростову» также в серии пенальти. Что касается ЦСКА, то московский клуб стал восьмикратным обладателем трофея.

источник: «Советский спорт»
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