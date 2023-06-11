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Владимир Федотов: давно золотистого приятного напитка из кубка не пили, подзабыли

ЦСКА выиграл Кубок России.
11 июня 2023 21:16
автор: Никита Плохих

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу столичной команды в Кубке России.

«Я всех поклонников и команду поздравляю с трофеем. Давно золотистого приятного напитка из кубка не пили. Подзабыли.

Интересный был розыгрыш. Были серии, было много неизведанного. Но признаем, что розыгрыш был удачных, придумано хорошо», - передает слова Федотова корреспондент «Советского Спорта».

ЦСКА выиграл Кубок России в восьмой раз в своей истории. Теперь подопечных Владимира Федотова предстоит встреча с чемпионом страны, «Зенитом», в матче Суперкубка России, который состоится 15 июля в Казани.

Напомним, в сезоне-2022/2023 РПЛ ЦСКА занял второе место в турнирной таблице, впервые за пять лет выиграв медали чемпионата России.

источник: «Советский спорт»
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