УЕФА признал Родри лучшим игроком Лиги чемпионов в сезоне-2022/2023 

Стал известен лучший игрок прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов. Им был признан полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Отметим, что испанский футболист забил единственный гол в ворота «Интера» в финале еврокубкового турнира и тем самым принес трофей «горожанам». В минувшем сезоне за команду Хосепа Гвардиолы в Лиге чемпионов он принял участие в 12 матчах, в которых дважды отличился забитыми мячами.

Напомним, что Родри выступает за небесно-голубых с лета 2019 года. Испанец перешел в английский клуб из «Атлетико» за 70 миллионов евро.

Добавим, что «Манчестер Сити» впервые в истории клуба стал обладателем Лиги чемпионов.