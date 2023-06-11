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УЕФА признал Родри лучшим игроком Лиги чемпионов в сезоне-2022/2023 

Хавбек «Манчестер Сити» стал автором победного гола в ворота «Интера» в финальном матче турнира.
УЕФА признал Родри лучшим игроком Лиги чемпионов в сезоне-2022/2023 
11 июня 2023 21:29
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Стал известен лучший игрок прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов. Им был признан полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Отметим, что испанский футболист забил единственный гол в ворота «Интера» в финале еврокубкового турнира и тем самым принес трофей «горожанам». В минувшем сезоне за команду Хосепа Гвардиолы в Лиге чемпионов он принял участие в 12 матчах, в которых дважды отличился забитыми мячами.

Напомним, что Родри выступает за небесно-голубых с лета 2019 года. Испанец перешел в английский клуб из «Атлетико» за 70 миллионов евро.

Добавим, что «Манчестер Сити» впервые в истории клуба стал обладателем Лиги чемпионов.

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