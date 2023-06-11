Президент РФС Дюков рассказал, как может измениться закон о Fan ID в будущем 

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков ответил на вопрос по поводу того, какие дальнейшие изменения могут быть внесены в закон о паспорте болельщика и ждать ли футбольным фанатам смягчения Fan ID.

«Мы это уже обсуждали. Решение принято Правительством, вышел соответствующий закон. Есть закон, его нужно выполнять. Все, что можно в данном случае делать — продолжать совершенствовать эту систему, чтобы она была более удобной для болельщиков», – заявил Дюков на пресс-конференции.

Напомним, что закон о паспорте болельщика в России действует с июня 2022 года.