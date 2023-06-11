Виллиан Роша: ничего не имею против Соболева

Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о конфликте с нападающим «Спартака» Александром Соболевым.

«Абсолютно ничего не имею против Соболева. То, что было, прошло. Он великолепный игрок. Желаю ему всех благ. Этот вопрос закрыт», - приводит слова Роши «Спорт-Экспресс».

Напомним, в московском дерби в 28 туре РПЛ Роша и Соболев были удалены с поля из-за оскорбительного жеста. Позднее КДК РФС признал неправомерным удаление Виллиана РОши и отменил его красную карточку. Соболев же получил четырехматчевую дисквалификацию.