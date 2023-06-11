Газзаев назвал Акинфеева лучшим игроком в истории российского футбола

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал голкипера армейцев Игоря Акинфеева лучшим игроком в истории российского футбола.

«Лучший игрок в истории российского футбола? Я выбираю именно Игоря. Акинфеев, на мой взгляд, лучший футболист в истории российского футбола. Он номер один среди всех российских игроков. Человек уже 20 лет бессменно выступает на таком уровне, держит высокую планку и не устает завоевывать трофеи! Игорь не делает себе поблажек, полностью отдает себя работе, футболу. Это не так-то просто. Нужно от многого отказаться, чтобы на такой длинной дистанции оставаться лучшим», - приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

ЦСКА выиграл Кубок России в восьмой раз в своей истории. Теперь подопечных Владимира Федотова предстоит встреча с чемпионом страны, «Зенитом», в матче Суперкубка России, который состоится 15 июля в Казани.

Напомним, в сезоне-2022/2023 РПЛ ЦСКА занял второе место в турнирной таблице, впервые за пять лет выиграв медали чемпионата России.