Дюков заявил, что в УЕФА ждут возвращения России

Президент РФС Александр Дюков рассказал, как идет работа по возвращению России в турниры УЕФА.

«Мы говорили о том, что продолжаем переговоры. Мы договорились, что пока что воздержимся от каких-либо комментариев. Рабочая группа? Мы говорили о том, что продолжаем переговоры. Мы договорились, что пока что воздержимся от каких-либо комментариев. Ждут ли нас в УЕФА? В целом, да», - сказал Дюков корреспонденту «Советского спорта».

Напомним, что из-за отстранения российские клубы не играют в еврокубках, а сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и не играет в отборе на Евро-2024.