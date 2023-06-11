УЕФА огласил символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2022/2023

Стала известна символическая сборная Лиги чемпионов в сезоне-2022/2023. Список из 11 имен представила пресс-служба УЕФА.

Отметим, что в состав лучших прошедшего розыгрыша еврокубка вошли семь игроков «Манчестер Сити», включая лучшего бомбардира турнира - Эрлинга Холанда.

Полностью символическая сборная Лиги чемпионов-2022/2023 выглядит следующим образом:

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»).

Защитники: Кайл Уокер, Рубен Диаш (оба — «Манчестер Сити»), Алессандро Бастони, Федерико Димарко (оба — «Интер»).

Полузащитники: Джон Стоунс, Родри, Кевин Де Брюйне (все — «Манчестер Сити»).

Нападающие: Бернарду Силва, Эрлинг Холанд (оба — «Манчестер Сити»). Винисиус Жуниор («Реал»).

Добавим, что в субботу, 10 июня «Манчестер Сити» в финальном матче еврокубковго турнира одержал победу над «Интером» и впервые в истории стал обладателем Лиги чемпионов.