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Федотов рассказал, за счет чего ЦСКА смог одержать победу над «Краснодаром» в серии пенальти

Сегодня, 11 июня, армейцы завоевали восьмой Кубок России в своей истории.
11 июня 2023 22:37
автор: Никита Плохих

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, на какие нюансы стоит обращать внимание, чтобы одержать победу в серии пенальти.

Отметим, что в воскресенье, 11 июня красно-синие обыграли «Краснодар» в Суперфинале Кубка России. Игра дошла до серии 11-метровых ударов, где сильнее оказался московский клуб (1:1, пенальти - 6:5).

«Перед серией пенальти как раз таки говорили, что каждая команда, готовясь к кубковому поединку, думает о возможной серии пенальти. Часто звучит «лотерея» и «не лотерея». Но существует множество нюансов, которые могут повлиять на ту самую «лотерею». Есть анализ действия вратаря и бьющих, психологическая составляющая— уверенность в своих силах, партнерах и команде. Это все может помочь одержать победу», – сказал 56-летний специалист на послематчевой пресс-конференции.

Добавим, что ЦСКА стал восьмикратным обладателем Кубка России. В прошлом москвичи также завоевывали пять Кубков СССР.

В сезоне-2022/2023 подопечные Федотова заняли второе место в турнирной таблице РПЛ с 58-ю очками.

источник: «Советский спорт»
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