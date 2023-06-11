Стало известно, где продолжит карьеру Ионов

Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов продолжит карьеру в «Ростове». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее Ионов сообщил, что он покидает «Краснодар». Матч суперфинала Кубка России стал последним для Алексея в составе команды.

Ионов выступал в составе «Краснодара» с 2020 года. Алексей в своей карьере успел поиграть в таких командах, как «Кубань», «Анжи», «Динамо», ЦСКА, «Ростов» и «Зенит». В составе клуба из Санкт-Петербурга он становился обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.