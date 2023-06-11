Федотов допустил, что ЦСКА может составить конкуренцию Зениту в следующем сезоне РПЛ

Главный тренер ЦСКА после победы в Суперфинале Кубка России над «Краснодаром» (1:1, пенальти - 6:5) поделился мнением по поводу того, способен ли московский клуб прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ.

«Априори мы знаем цели и задачи футбольного клуба ЦСКА. В любом клубе ставятся максимальные задачи. Только время сможет показать нашу состоятельность в этой борьбе», – заявил наставник армейцев на послематчевой пресс-конференции.

Добавим, что сегодня, 11 июня, ЦСКА завоевал Кубок России в восьмой раз в своей истории. По итогам сезона-2022/2023 красно-синие также стали обладателями серебряных медалей РПЛ, заняв вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 58 очков после 30 туров.