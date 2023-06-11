Сборная Израиля по футболу завоевала бронзу на молодежном чемпионате мира

Сборная Израиля до 20 лет стала бронзовым призером молодежного чемпионата мира после победы над национальной командой Южной Кореи в матче за третье место.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу израильтян.

В составе победителей забитыми мячами отличились полузащитник Ран Биньямин (19-я минута), Омер Сениор (76) и Анан Халаили (85). Автором единственного гола азиатской сборной стал Сын-Вон Ли (24).

Добавим, что в финале молодежного чемпионата мира встретятся сборные Италии и Уругвая. Игра запланирована на понедельник, 12 июня. Начало матча – 00:00 мск. Молодежное мировое первенство проходит в Аргентине.