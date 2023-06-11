Роша оценил возможность выступать за сборную России в будущем 

Защитник ЦСКА Виллиан Роша поделился мнением о возможном получении российского гражданства и игре за национальную команду страны в будущем.

«Моя цель здесь помогать ЦСКА выигрывать трофеи и воспользоваться шансом в сборной Бразилии, если он предоставится. Сборная России? Я готов, можно обдумать это. Паспорт? Подумаем над этим вариантом в спокойной обстановке», — приводит слова 28-летнего футболиста армейцев «РБ Спорт».

Напомним, что Роша перешел в ЦСКА в сентябре прошлого года. С тех пор за московский клуб он сыграл 32 матча, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Добавим, что по итогам сезона-2022/2023 красно-синие стали обладателями Кубка России и завоевали серебро РПЛ.