Евгений Гинер: ЦСКА всегда ставит задачи бороться за чемпионство

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о перспективах армейцев выиграть титул в РПЛ.

«Мы ни на кого не замахиваемся, это запрещено уголовным кодексом. Вы знаете ЦСКА, мы всегда ставим задачи бороться за чемпионство. А дальше все показывает футбольное поле», - приводит слова Гинера Sport24.

В минувшем сезоне чемпионата России ЦСКА впервые за пять лет взял медали национального первенства, закончив сезон на второй позиции.

Накануне армейцы выиграли Кубок России, обыграв в суперфинале «Краснодар».