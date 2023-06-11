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Евгений Гинер: ЦСКА всегда ставит задачи бороться за чемпионство

Армейцы стали серебряными призерами РПЛ.
11 июня 2023 23:40
автор: Александр Кожевников

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о перспективах армейцев выиграть титул в РПЛ.

«Мы ни на кого не замахиваемся, это запрещено уголовным кодексом. Вы знаете ЦСКА, мы всегда ставим задачи бороться за чемпионство. А дальше все показывает футбольное поле», - приводит слова Гинера Sport24.

В минувшем сезоне чемпионата России ЦСКА впервые за пять лет взял медали национального первенства, закончив сезон на второй позиции.

Накануне армейцы выиграли Кубок России, обыграв в суперфинале «Краснодар».

источник: Sport24.ru
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