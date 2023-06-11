«Верона» победила «Специю» в стыковом матче и сохранила прописку в Серии А

«Верона» гарантировала себе участие в высшем дивизионе чемпионата Италии на следующий сезон.

Отметим, что сегодня, 11 июня, в матче плей-офф за право остаться в Серии А «мастифы» одержали победу над «Специей» со счетом 3:1.

За команду победителей дубль оформил Сириль Нгонж (26-я, 38-я минуты), гол на счету Марко Фараони (5), который также заработал удаление на 68-й минуте. В составе «орлят» забитым мячом отличился Итан Ампаду (15).

Таким образом, «Верона» сохранила прописку в высшей лиге национального первенства, а «Специя» отправляется в Серию B на сезон-2023/2024.

Серия А

Стыковой матч

«Специя» – «Верона» – 1:3 (1:3)

Голы: Ампаду, 15 – Фараони, 5. Нгонж, 26, 38.

Удаление: Фараони, 68