Молодежная сборная Уругвая стала чемпионом мира, обыграв в финале Италию

Футболисты сборной Уругвая до 20 лет одержали победу над Италией (1:0) в финальном матче молодежного чемпионата мира.

Отметим, что автором единственного гола в прошедшей встрече стал форвард латиноамериканской команды Лусиано Родригес, отличившийся на 86-й минуте.

Таким образом, уругвайцы впервые в истории завоевали титул. Ранее национальная команды дважды доходила до финала, но уступала в решающей игре. Это происходил в 1997 и 2013 годах.

Добавим, что в матче за третье место сборная Израиля победила Южную Корею (3:1).