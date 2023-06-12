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Молодежная сборная Уругвая стала чемпионом мира, обыграв в финале Италию

Игра прошла в Аргентине.
Молодежная сборная Уругвая стала чемпионом мира, обыграв в финале Италию
12 июня 2023 08:09
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФИФА (FIFA)

Футболисты сборной Уругвая до 20 лет одержали победу над Италией (1:0) в финальном матче молодежного чемпионата мира.

Отметим, что автором единственного гола в прошедшей встрече стал форвард латиноамериканской команды Лусиано Родригес, отличившийся на 86-й минуте.

Таким образом, уругвайцы впервые в истории завоевали титул. Ранее национальная команды дважды доходила до финала, но уступала в решающей игре. Это происходил в 1997 и 2013 годах.

Добавим, что в матче за третье место сборная Израиля победила Южную Корею (3:1).

источник: «Советский спорт»
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