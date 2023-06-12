Месси задержали в аэропорту Пекина

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси был на несколько часов задержан сотрудниками миграционной службы Китая, сообщает Sport.es.

По информации источника, проблема возникла из-за того, что футболист въехал в страну с испанским паспортом, в то время как в миграционную службу Китая была подана информация, что Месси прилетит с аргентинскими документами.

Футболист был задержан в аэропорту на пару часов, пока ему не была выдана сверхсрочная виза.

Месси прилетел в Китай для участия в товарищеском матче против команды Австралии, которая состоится 15 июня в Пекине.