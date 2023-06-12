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«Реал» планирует подписать Мане в качестве замены Бензема

Ранее француз покинул стан сливочных.
12 июня 2023 08:20
автор: Сергей Иванов

Нападающий «Баварии» Садио Мане может сменить клубную прописку летом 2023 года. Об этом сообщает Fichajes.

Отмечается, что в приобретении 31-летнего сенегальца заинтересован «Реал», рассматривающий футболиста в качестве замены Кариму Бензема, ранее ставшего игроком «Аль-Иттихада».

По информации источника, мюнхенский клуб готов продать нападающего, если за его трансфер заплатят 25-30 миллионов евро.

Напомним, что Мане выступает за Баварию с лета 2022 года. Всего за команду он провел 38 матчей, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

источник: Fichajes.net
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