«Реал» планирует подписать Мане в качестве замены Бензема

Нападающий «Баварии» Садио Мане может сменить клубную прописку летом 2023 года. Об этом сообщает Fichajes.

Отмечается, что в приобретении 31-летнего сенегальца заинтересован «Реал», рассматривающий футболиста в качестве замены Кариму Бензема, ранее ставшего игроком «Аль-Иттихада».

По информации источника, мюнхенский клуб готов продать нападающего, если за его трансфер заплатят 25-30 миллионов евро.

Напомним, что Мане выступает за Баварию с лета 2022 года. Всего за команду он провел 38 матчей, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.