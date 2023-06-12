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Голкипер сборной Англии Пикфорд может стать игроком «Манчестер Юнайтед»

Предполагаемая сделка оценивается в 35 миллионов евро.
12 июня 2023 08:31
автор: Сергей Иванов

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность усиления вратарской позиции в команде в летнее трансферное окно.

По информации talkSPORT, «красные дьяволы» планируют подписать голкипера «Эвертона» и сборной Англии Джордана Пикфорда. Отмечается, что на приобретении нового голкипера настаивает главный тренер «манкунианцев» Эрик тен Хаг, недовольный выступления основного вратаря клуба Давидом Де Хеа.

Согласно данным источника, Пикфорд готов пополнить состав «МЮ». Сумма предполагаемого трансфера может составить 35 миллионов евро.

Напомним, что Пикфорд защищает цвета «Эвертона» с 2017 года. В сезоне-2022/23 он принял участие 38 матчах, пропустил 60 голов и восемь раз отстоял «на ноль». Его контракт рассчитан до 30 июня 2027-го.

источник: talkSPORT
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