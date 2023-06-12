Гол Усейна Болта принес победу сборной мира в благотворительном матче с командой Англии

Сборная мира победила команду Англии в благотворительном футбольном матче в рамках инициативы ЮНИСЕФ. Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счетом 4:2.

В составе победителей дубль на счету Робби Кина, по голу забили капитан команды восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт и телеведущий Кем Цетинай. У хозяев поля забитыми голами отметились актер Эйс Баттерфиль и Пол Скоулз.

В составе сборной Англии выступали Гари Невилл, Джек Уилшир, Джермейн Дефо, актер Том Хиддлстон, музыкант Том Греннан. В команде мира сыграли Роберто Карлос, Патрис Эвра, Франческо Тотти, Эрнан Креспо, актер Сэм Клафлин. Команду возглавил выступил новый главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.