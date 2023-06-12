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Египетский «Аль-Ахли» в 11-й раз стал победителем африканской Лиги чемпионов

Команда является самой титулованной в турнире.
12 июня 2023 09:00
автор: Александр Евграфов

Футболисты египетского «Аль-Ахли» в 11-й раз в своей истории стали победителями Лиги чемпионов Африканской конфедерации футбола (CAF).

Ответный матч в Касаблагке с действующим обладателем трофея марокканским «Видадом» завершился вничью 1:1.

На гол Яхьи Аттият-Аллаха (27-я минута) гости ответили точным ударом Мохамеда Абдельмонема (78).

В первой игре победу одержал египетский клуб - 2:1. «Аль-Ахли» является самым титулованным клубов Лиги чемпионов АФК, на его счету 11 трофеев, у каирского «Замалека» - пять, у Видада – три.

источник: «Советский спорт»
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