«Алавес» и «Леванте» сыграли вничью в первом стыковом матче за право сыграть в Примере

Футболисты «Леванте» сыграли вничью с «Алавесом» в первом матче финала плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе чемпионата Испании в следующем сезоне.

Встреча в Витории-Гастейсе завершилась нулевой ничьей

По итогам сезона «Леванте» и «Алавес» по итогам сезона заняли третье и четвертое места соответственно во втором дивизионе чемпионата страны. Команды борются за последнюю путевку в высший дивизион испанского чемпионата. Оба клуба покинули Примеру в сезоне-2021/22.

По итогам минувшего сезона высший дивизион испанского чемпионата покинули «Реал Вальядолид», «Эспаньол» и «Эльче». Их места уже заняли «Гранада» и «Лас Пальмас». Обладатель третьей путевки определится в ответном матче на стадионе «Леванте» 17 июня.