Гальярдо может стать главным тренером «Марселя»

Руководство «Марселя» продолжает поиски нового главного тренера клуба. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

Отмечается, что французская команда рассматривает возможность подписания контракта с бывшим наставником «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо, в данный момент находящегося без работы.

Напомним, что по окончании сезона-2022/23 «Марсель» покинул Игор Тудор. Под руководством специалиста клуб занял третье место в чемпионате Франции.

Что касается Гальярдо, то 47-летний аргентинец тренировал «Ривер Плейт» с 2014 по 2022 год. При нем команда завоевала 12 трофеев, два из которых – Кубки Либертадорес.