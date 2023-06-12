Игорь Колыванов: Акинфеев – настоящий капитан, он вселяет уверенность в игроков

Экс-форвард сборной России Игорь Колыванов поделился мнением об игре голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

Напомним, что в воскресенье, 11 июня армейский клуб завоевал Кубок России. В суперфинале подопечные Владимира Федотова обыграли «Краснодар» в серии пенальти.

«Акинфеев – полкоманды в ЦСКА. Это лицо красно‑синих, настоящий капитан, он вселяет уверенность в игроков. Он молодец», – цитирует Колыванова «Матч ТВ».

Отметим, что Акинфеев завоевал свой 21-й трофей в карьере. В сезоне-2022/23 вратарь принял участие в 35 матчах, пропустил 32 гола и 11 раз отстоял «на ноль».