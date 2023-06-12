Форвард «Краснодара» Олусегун объявил о своем уходе из клуба

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун после матча Суперфинала Кубка России с ЦСКА сообщил о том, что покидает команду.

Отметим, что вчера, 11 июня, «быки» проиграли армейцам в серии пенальти и не смогли завоевать первый трофей в своей истории.

«Информация о клубе из Европы верна. Я покидаю РПЛ, делаю шаг в сторону Европы. Некоторые игроки знают уже об этом, они расстроены. Но так должно быть, скоро это будет объявлено. Для меня это шаг вперед. Я очень многому научился в «Краснодаре». Благодарен клубу», – цитирует Олусегуна «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Олусегун пополнил состав «Краснодара» в августе 2021 года. Всего за команду 21-летний нигериец отыграл 41 матч, забил шесть голов и отдал четыре результативных паса. Ранее в своей карьере форвард защищал цвета датского «Фремада» и болгарского «Ботева».