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Де Брейне может пропустить начало следующего сезона

Полузащитник получил травму в финальном матче Лиги чемпионов.
12 июня 2023 10:01
автор: Александр Евграфов

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне может пропустить начало следующего сезона из-за травмы, сообщает The Independent.

По информации журналистов, в ходе первичного медицинского обследования у футболиста диагностирован разрыв подколенного сухожилия третьей степени. На предстоящей неделе будет проведено комплексное обследование и определен примерный срок восстановления.

Источники в медицинском штабе чемпионов Англии отмечают, что игрок не успеет восстановиться до начала следующего сезона.

Де Брейне получил травму и был заменен на 36-й минуте финального матча Лиги чемпионов. Полузащитник занял первое место по количеству голевых передач в Лиге чемпионов нынешнего сезона. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 31 результативную передачу.

источник: The Independent
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