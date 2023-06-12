Холанд и Мбаппе попали в символическую сборную Лиги чемпионов-2022/23 по версии WhoScored

Статический портал WhoScored опубликовал символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2022/23.
Отметим, что в состав попали три игрока из «Манчестер Сити», а именно защитник Рубен Диаш, хавбек Кевин Де Брейне и нападающий Эрлинг Холанд. «Горожане» впервые в своей истории стали победителями турнира, обыграв в финале «Интер» со счетом 1:0.
Согласно данным источника, лучшим игроком ЛЧ по средней оценке за матч стал Винисиус Жуниор из «Реала» (7.8).
Сборная сезона-2022/23 в Лиге чемпионов выглядит следующим образом:
Вратарь: Диогу Кошта («Порту», 7.4);
Защитники: Джованни Ди Лоренцо («Наполи», 7.4), Рубен Диаш («Манчестер Сити», 7.3), Ким Мин Джэ («Наполи», 7.2), Алекс Гримальдо («Бенфика», 7.4);
Полузащитники: Мохамед Салах («Ливерпуль», 7.6), Йозуа Киммих («Бавария», 7.7), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», 7.5), Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид, 7.8);
Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ», 7.6), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 7.6).