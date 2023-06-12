Маунт находится в шаге от перехода в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Челси» Мейсон Маунт все ближе к тому, чтобы продолжить свою карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях, руководство «красных дьяволов» уже подготовило контракт 24-летнему футболисту. При этом в стане «манкунианцев» уверены, что хавбек согласится перейти в клуб этим летом.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сумма трансфера игрока составит 80 миллионов евро.

Напомним, что Маунт является воспитанником академии «Челси». Всего за лондонский клуб он провел 195 матчей, забил 33 гола и отдал 37 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.