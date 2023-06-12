Защитник «Краснодара» Алонсо покинет клуб летом 2023 года

Центральный защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо сообщил о своем уходе из команды этим летом.

Отметим, что действующее соглашение 30-летнего парагвайца с быками рассчитано до конца сезона-2024/25.

«Я не останусь в «Краснодаре» на следующий сезон. Я покину клуб. Куда могу перейти? Пока не знаю, нужно будет учесть все факторы», — приводит слова Алонсо «РБ-Спорт».

Напомни, что Алонсо перешел в «Краснодар» в январе 2022 года из «Атлетико Минейро» за восемь миллионов евро. Спустя месяц футболист вернулся в бразильскую команду на правах аренды.

В сезоне-2022/23 защитник принял участие в 19 матчах, забив один гол.