Гвардиола не рассматривает вариант с уходом из «Манчестер Сити» в ближайшие годы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не собирается уходить из клуба в ближайшие два года.

По информации The Times, 52-летний специалист планирует до конца отработать свой контракт с «горожанами», рассчитанный до 30 июня 2025 года.

Также отмечается, что тренер получил предложение от клуба не из Англии, однако отклонил его, сосредоточившись на своей работе в стане небесно-голубых.

Напомним, что Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. В сезоне-2022/23 команда оформила требл, выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.