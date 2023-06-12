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Гвардиола не рассматривает вариант с уходом из «Манчестер Сити» в ближайшие годы

Специалист останется в клубе минимум до конца сезона-2024/25.
12 июня 2023 11:17
автор: Сергей Иванов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не собирается уходить из клуба в ближайшие два года.

По информации The Times, 52-летний специалист планирует до конца отработать свой контракт с «горожанами», рассчитанный до 30 июня 2025 года.

Также отмечается, что тренер получил предложение от клуба не из Англии, однако отклонил его, сосредоточившись на своей работе в стане небесно-голубых.

Напомним, что Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. В сезоне-2022/23 команда оформила требл, выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

источник: The Times
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