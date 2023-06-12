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Новая эксклюзивная форма сборной России будет представлена на Петербургском экономическом форуме

Ранее компания Adidas объявила о прекращении сотрудничества с национальной командой.
12 июня 2023 11:18
автор: Александр Евграфов

Сборная России проведет товарищеские матчи в новой форме с эксклюзивным дизайном. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на президента Российского футбольного союза Александра Дюкова.

«Что касается сентября, мы играем в форме нашего предыдущего технического партнера. А имя нового будет объявлено во время Петербургского международного экономического форума. Это будет эксклюзивный дизайн», - сказал Дюков.

Ранее технический спонсор сборной компания Adidas, которая поставляла форму для команды с 2008 года приостановила сотрудничество с РФС на фоне ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что новым партнером может стать российско-немецкая компания Jogel. Официального подтверждения этой информации не было.

источник: «РИА Новости»
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