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Тренер «Фенербахче» Жезуш подал в отставку после завоевания Кубка Турции

Минувший чемпионат клуб завершил на втором месте.
12 июня 2023 11:26
автор: Александр Евграфов

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жорже Жезуш подал в отставку после того как команда завоевала Кубок страны.

«Это была моя последняя игра, в которой я руководил командой. Теперь я буду искать другой вызов, будучи свободным тренером», - говорится в заявлении Жезуша, опубликованного на сайте клуба.

По словам португальского специалиста, завоевание Кубка Турции было очень важным для команды, поскольку клуб девять лет не выигрывал трофеев. В 2013 команда стала обладателем Кубка Турции, а в 2014 выиграла чемпионство и Суперкубок страны.

В воскресенье в Измире футболисты «Фенербахче» обыграли «Истанбул Башакшехир» финале Кубка Турции со счетом 2:0. «Фенербахче» стал обладателем Кубка страны в седьмой раз в своей истории. Минувший чемпионат клуб завершил на втором месте.

источник: ФК «Фенербахче»
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