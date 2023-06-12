Болельщики в Китае заблокировали пекинский отель, где остановился Месси

Форвард сборной Аргентины по футболу Лионель Месси как и вся сборная страны оказались «запертыми» в пекинском отеле фанатами футболиста, сообщает Global Times.

По данным источника, тренировка сборной Аргентины изначально планировалась в одном из спортивных центров Пекина. Но команда не смогла покинуть отель из-за того, что большое количество болельщиков собралось вокруг него. Тренировку пришлось отменить.

Отмечается невероятный ажиотаж вокруг приезда звезды мирового футбола. Так, в интернете появляются предложения от мошенников за возможность сфотографироваться с футболистом, приобрести места в первые ряды на олимпийский стадион Пекина, купить футболку Месси.

Билеты на товарищеский матч между сборными Аргентины и Австралии, который состоится в Пекине 15 июня, продаются перекупщиками в интернете по тройной цене, несмотря на то, что для доступа на стадион необходимо предъявить платежный чек и документ, удостоверяющий личность.