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Экс-владелец «Милана» и бывший премьер-министр Италии Берлускони скончался в возрасте 86 лет

Экс-премьер владел футбольным клубом «Монца».
Экс-владелец «Милана» и бывший премьер-министр Италии Берлускони скончался в возрасте 86 лет
12 июня 2023 11:55
автор: Александр Евграфов
автор фото: ФК «Милан»

Бывший премьер-министр Италии, экс-владелец «Милана» и нынешний владелец «Монцы» Сильвио Берлускони умер в миланской клинике San Raffaele на 87-м году жизни, сообщает Corriere della Serre.

Берлускони с 1986 по 2016 год владел «Миланом», а в 2018-м приобрёл «Монцу». Он был лидером партии «Вперёд, Италия», а также трижды занимал должность премьер-министра страны (1994, 2001-2006 и 2008-2011).

В мае Берлускони был госпитализирован из-за проблем с сердечно-сосудистой системой и дыхательной недостаточностью. Позже сообщалось, что причиной госпитализации стала легочная инфекция, развившаяся на фоне хронической лейкемии.

Спустя три недели после выписки во второй половине дня в пятницу политик был доставлен в клинику для анализов, связанных с хроническим миеломоноцитарным лейкозом, где и скончался.

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