Кержаков в ближайшее время может возглавить «Спартак» из Суботицы 

Экс-наставник «Пари НН» Александр Кержаков близок к тому, чтобы занять должность главного тренера «Спартака» из города Суботица. Об этом сообщает «Евро-футбол.Ру».

Как утверждает источник, возможная сделка находится на стадии переговоров. Сообщается, что 40-летний специалист с высокой вероятностью в скором времени возглавит сербский клуб.

Добавим, что в сезоне-2022/2023 «Спартак» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Сербии после проведенных 30 матчей. На стадии плей-офф за право остаться в высшей лиге национального первенства команда из Суботицы заняла второе место.

Напомним, что последним местом работы Кержакова являлся кипрский клуб «Кармиотисса», который он покинул в апреле нынешнего года. Ранее он руководил «Пари НН» с которым в сезоне-2021/2022 смог избежать вылета из РПЛ.