«Галатасарай» отказал «Зениту» в трансфере защитника Бардакчи 

«Галатасарай» ответил отказом на трансферное предложение «Зенита» по защитнику команды Абдулкериму Бардакчи. Об этом сообщает Sabah.

Как утверждает источник, ранее турецкая команда выставила 28-летнего футболиста на продажу, поэтому сине-бело-голубые рассчитывали заполучить игрока за пять миллионов евро. Сообщается, что условия предложенные петербуржцами не устроили ни «львов», ни самого защитника.

Напомним, что Бардакчи присоединился к «Галатасараю» в июле 2022 года. С тех пор за стамбульский клуб он провел 33 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в шесть с половиной миллионов евро.

Добавим, что в сезоне-2022/2023 «Зенит» стал чемпионом России в пятый раз подряд.