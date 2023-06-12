Нападающий «Краснодара» Олусегун раскритиковал судейство в финале Кубка России

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун жестко раскритиковал работу арбитра Владислава Безбородова в Суперфинале FONBET Кубка России.

«Судья очень плохо отработал матч. Я не ожидал такого, потому что рефери обычно трактуют эпизоды одинаково. Нет никакой привязанности к какой-то команде. Главный судья нашей игры был же за ЦСКА — может, приехал с ними, я не знаю. Если ты профессионал, должен быть умнее и знать, что все команды борются за трофей, а не один ЦСКА. Ты должен быть умнее и знать это! Судья убил игру!» - цитирует Олусегуна «РБ Спорт».

ЦСКА обыграл «Краснодар» в суперфинале FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 6:5). Этот матч стал последним для Олусегуна в составе «Краснодара». После финала 21-летний нигериец объявил, что покидает команду.