Сперцян заявил, что никогда не перейдет в «Спартак» или «Зенит»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о возможности перейти в другую команду РПЛ, в том числе в «Зенит» или «Спартак».

«Я не рассматривал и не буду рассматривать предложения от российских клубов. Скажу «Зениту» и «Спартаку» – «нет», конечно. Мой переход невозможен. Это связано с моим отношением к «Краснодару». Это благодарность за то, что люди делают для меня. Я пытаюсь максимально помочь своей команде. Поэтому вопрос о переходах в России вообще закрыт, это невозможно», – приводит слова 23-летнего футболиста «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что в услугах хавбека с армянским гражданством заинтересован «Аякс».

Напомним, что Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2022/2023 за «быков» он сыграл 41 матч, в которых забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в девять миллионов евро.