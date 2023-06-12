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«Ростов» готов продать Глебова в «Спартак» по сниженной стоимости

Переход состоится, если команда сможет найти замену футболисту.
12 июня 2023 12:45
автор: Александр Евграфов

«Ростов» готов продать полузащитника и капитана команды Данила Глебова в «Спартак», если найдет соответствующую замену, сообщает «РБ-Спорт».

По данным источника, клуб из Ростова-на-Дону готов даже снизить цену, чтобы переход состоялся. Ранее сообщалось, что «Спартак» может предложить 6-7 млн евро за футболиста, в то время как «Ростов» надеется выручить 10 млн евро.

Тем не менее, если футболисту будет найдена равноценная замена, то клуб может согласиться на предложение красно-белых. Однако официального запроса от «Спартака» пока не поступало.

Глебов выступает за «Ростов» с января 2019 года. За это время он провел за команду 129 матчей, стал автором девяти голов и 14 результативных передач.

источник: «РБ-Спорт»
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