«Ливерпуль» нацелился на полузащитника «Реала» Вальверде 

«Ливерпуль» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Реала» Федерико Вальверде. Об этом сообщает El Nacional.

Как утверждает источник, мадридский клуб отклонил первое предложение красных по уругвайцу в размере 60 миллионов евро. Сообщается, что английская команда намерена предпринять новую попытку подписать 24-летнего футболиста и предложить «сливочным» 80 миллионов евро, включив в сделку 20 млн бонусами.

Ранее «Ливерпуль» объявил о переходе полузащитника Алексиса Мак Аллистера из «Брайтона».

Напомним, что Вальверде принадлежит «Реалу» с 2016 года. В минувшем сезоне за команду Карло Анчелотти он провел 56 матчей, забил 12 голов и отдал семь ассистов. Его контракт с королевским клубом рассчитан до лета 2027 года.