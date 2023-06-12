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«Ливерпуль» нацелился на полузащитника «Реала» Вальверде 

Мерсисайдцы готовы предложить за хавбека 80 миллионов евро.
12 июня 2023 12:54
автор: Глеб Шевяков

«Ливерпуль» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Реала» Федерико Вальверде. Об этом сообщает El Nacional.

Как утверждает источник, мадридский клуб отклонил первое предложение красных по уругвайцу в размере 60 миллионов евро. Сообщается, что английская команда намерена предпринять новую попытку подписать 24-летнего футболиста и предложить «сливочным» 80 миллионов евро, включив в сделку 20 млн бонусами.

Ранее «Ливерпуль» объявил о переходе полузащитника Алексиса Мак Аллистера из «Брайтона».

Напомним, что Вальверде принадлежит «Реалу» с 2016 года. В минувшем сезоне за команду Карло Анчелотти он провел 56 матчей, забил 12 голов и отдал семь ассистов. Его контракт с королевским клубом рассчитан до лета 2027 года.

источник: El Nacional
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