«Спасибо, президент». Анчелотти выразил соболезнования в связи со смертью Берлускони

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти разместил в социальных сетях публикацию, в котором выразил соболезнования в связи со смертью экс-премьера Италии Сильвио Берлускони.

«Грусть сегодняшнего дня не сотрет воспоминания о счастливых моментах, которые мы провели вместе. Я буду вечно благодарен президенту, но прежде всего ироничному, верному, умному и искреннему человеку, который сыграл важную роль в моей карьере футболиста, а затем и тренера. Спасибо, президент!», - говорится в сообщении.

Анчелотти играл за «Милан», а затем тренировал клуб, когда им владел бывший премьер Италии (1986-2016).

Сильвио Берлускони умер в понедельник в миланской клинике San Raffaele на 87-м году жизни от хронического лейкоза.